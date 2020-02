Everson elege ponto fraco do Santos na derrota para o Corinthians

Neste domingo, o Santos visitou o Corinthians e perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista. Mesmo com os gols sofridos, Everson foi importante para garantir que a partida não terminasse com uma vantagem ainda maior para o Timão. Após a derrota, o goleiro elegeu o ponto fraco do Peixe durante o Clássico Alvinegro.

“Não suportamos a pressão. A gente sabia que o Corinthians pressionar bastante. Conseguiram fazer gol com um minutos e meio e isso dificultou todo o esquema tático na partida. Perder clássico é ruim, mas agora é levantar a cabeça e trabalhar para que no próximo a gente possa vencer”, comentou.

Mais uma vez, o técnico Jesualdo Ferreira não teve à disposição todos os atletas do elenco. Carlos Sánchez e Soteldo, dois dos principais jogadores, foram desfalques. Questionado a respeito do tema, o arqueiro minimizou.

“Não podemos encostar a cabeça ou colocar a desculpa que eles não jogaram. Temos um elenco, todos estão tendo oportunidades. Infelizmente não conseguimos fazer um bom jogo e agora é tirar um aprendizado desse clássico para que nos próximos não se repita os erros e possamos ganhar, porque é importante ganhar em clássicos”, destacou

Com o resultado, o Santos está ameaçado na liderança do Grupo A. Isso porque a Ponte Preta, vice-líder, tem um ponto a menos que o Alvinegro Praiano e ainda não entrou em campo pela quarta rodada do Paulistão.