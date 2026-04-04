Estêvão encerra jejum e brilha em goleada do Chelsea na Copa da Inglaterra

O Chelsea goleou o Port Vale, lanterna da terceira divisão inglesa, por 7 a 0 neste sábado, em Stamford Bridge, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Jogando em casa, os Blues contaram com o brilho de jogadores brasileiros, com destaque para Estêvão.

O atacante de 18 anos marcou um gol e ainda contribuiu com uma assistência, encerrando um jejum de quase dois meses sem marcar. Estêvão não balançava as redes desde 13 de fevereiro, quando anotou um dos gols na goleada por 4 a 0 sobre o Hull City, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

Desde então, Estêvão havia atuado apenas uma vez antes da partida deste sábado. O ex-Palmeiras ficou afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa, problema que também o tirou da convocação da Seleção Brasileira na última Data Fifa.

João Pedro e Andrey Santos, que foram chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, também marcaram pelo Chelsea nesta tarde.

Agora, o Chelsea aguarda sorteio para saber quem será o seu adversário na semifinal da Copa da Inglaterra.

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