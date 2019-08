Enderson Moreira fica na bronca com pênalti não marcado para o Ceará

Neste domingo, o Ceará foi derrotado pelo São Paulo, na partida que marcou a estreia de Daniel Alves com a camisa Tricolor. Além da chateação pelo revés, Enderson Moreira mostrou irritação pelo pênalti não marcado pelo árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior, em lance no qual Tiago Volpi acertou Felippe Cardoso dentro da área, já na segunda etapa.

“Às vezes eu fico pensando o que vocês querem que eu fale, entendeu? Eu não posso falar que eu tenho dúvida que foi pênalti. Da onde eu estava no banco, tinha certeza absoluta que tinha sido pênalti. A forma que o Volpi sai ali, foi extremamente imprudente”, analisou o treinador.

“Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti, e como é que o VAR não consegue interferir nisso. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas é porque é uma festa hoje, a gente não podia estragar, não podia empatar o jogo”, completou.

Polêmica à parte, o time de Cuca chegou aos 27 pontos, agora na quinta colocação, a cinco pontos do líder Santos e com um jogo a menos que os concorrentes diretos. Quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o São Paulo se igualará em número de jogos com os demais e terá a chance de encostar ainda mais no topo.

O Vozão teve sua sequência de duas vitórias seguidas interrompida, caiu para a 11ª colocação, com 20 pontos, e terá nada menos que o Flamengo no próximo domingo pela frente. Ao menos, o jogo está agendado para o Castelão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com