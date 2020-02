Empate do São Paulo tira Palmeiras da zona de classificação no Paulista

Mesmo com o polêmico empate de 1 a 1 com o Novorizontino, o São Paulo segue isoladamente líder do grupo C e invicto no Campeonato Paulista. Quem não gostou do resultado tricolor foi o Palmeiras, que acabou caindo para a terceira posição na chave B, agora atrás da equipe do interior.

O Novorizontino, também sem saber o que é perder ainda, chegou aos oito pontos e assumiu a segunda colocação do grupo, ultrapassando justamente o Verdão, que faz campanha modesta no estadual e somou apenas sete tentos em quatro jogos. Se a primeira fase do Paulistão acabasse hoje, Santo André, o líder do agrupamento com nove pontos, e o Tigre avançariam às quartas de final, enquanto o Palmeiras estaria eliminado.

Ainda restam oito rodadas se encerrar a fase de grupos, mas é bom Luxerburgo ligar o alerta. Times do mesmo grupo não se enfrentam, então, o Alviverde não teria um confronto direito para tirar essa pequena diferença.