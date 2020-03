Diego Costa simula tosse e recebe críticas da imprensa europeia

Confira este e outros vídeos em

Após a classificação do Atlético de Madrid diante do Liverpool na última quarta-feira, o atacante Diego Costa simulou que estava tossindo para não dar entrevista aos repórteres na zona mista. A atitude foi interpretada como uma brincadeira com o coronavírus, e o jogador foi duramente criticado pela imprensa europeia.

O jornal inglês Liverpool Echo publicou: “Diego Costa parecia fazer uma piada bizarra, zombando do recente surto de coronavírus depois que o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool da Liga dos Campeões na quarta-feira”.

As críticas ao atacante não se limitaram aos jornalistas. Nas redes sociais, diversas pessoas têm afirmado que a brincadeira de Diego Costa é “irresponsável”.

Diversos eventos esportivos têm sido impactados pela proliferação do coronavírus. Além de eventos com portões fechados, algumas competições tem optado por suspender as atividades.