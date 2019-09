Destaque do Corinthians, Mateus Vital comemora nascimento de filha

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O meia Mateus Vital está em uma fase positiva da carreira e na vida pessoal. Em alta no elenco do Corinthians, ganhando a posição nas últimas partidas, o atleta comemorou no início desta semana o nascimento de sua filha Antonella, no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, o Corinthians homenageou a chegada do bebê de Vital. “O Bom Dia de hoje é mais do que especial: vamos dar os parabéns para @mateusviital, o mais novo papai do elenco! Muita saúde para toda a família!”.

Recentemente, em entrevista exclusiva, Mateus Vital declarou que não queria usar a licença paternidade e perder as atividades do Corinthians. O jogador sabe que precisa de uma sequência para manter a boa fase com a camisa do Timão.