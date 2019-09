De virada, Grêmio vence Palmeiras e sobe na tabela do Brasileiro Sub-20

Querendo manter a sequência de nove jogos invicto, o Palmeiras visitou, na tarde desta quarta-feira, o Grêmio. O Alviverde se impôs no primeiro tempo no Estádio Airton Ferreira da Silva, mas teve um jogador expulso na segunda etapa e acabou perdendo pro 2 a 1, de virada. Lucas Esteves foi o autor do gol palmeirense. Fabio e João Guilherme foram às redes para os donos da casa.

Com o resultado, os visitantes continuam com 29 pontos, mas seguem na ponta da tabela. O Imortal, por sua vez, conheceu sua primeira vitória em cinco jogos e se afastou das últimas posições.

O próximo compromisso do Verdão será diante da Chapecoense, na próxima quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), na Arena Condá. Do outro lado, o Grêmio entra em campo no mesmo dia e horário para um confronto direto contra o Botafogo.

Logo nos primeiros minutos de jogo, os paulistas perturbavam o goleiro Felipe. Depois de quase inaugurar o marcador em duas boas oportunidades, foi sinalizado um pênalti a favor do Palmeiras. A bola bateu no braço do defensor gremista e Lucas Esteves não perdoou da marca penal. A equipe comandada por Wesley continuou em cima do time da casa, mas faltou pontaria para ampliar.

Na volta do vestiário, o Grêmio fez alterações e o resultado foi imediato. Com um time mais ofensivo, o Tricolor passou a sufocar e, logo aos 3 minutos, o atacante Jorge acertou a trave. A situação do líder da competição ficou mais difícil quando Gabriel Menino foi expulso. Em seguida, João Guilherme aproveitou a sobra e deixou tudo igual. Com o Verdão recuado, Fernando mostrou muita qualidade para achar Fabio livre de marcação e dar números finais para o jogo.

