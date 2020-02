Corinthians relaciona 22 atletas e mantém mistério sobre escalação

O Corinthians finalizou na manhã deste sábado a preparação para o compromisso contra a Inter de Limeira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Como a atividade foi fechada, o técnico Tiago Nunes mantém o mistério sobre a escalação para o jogo deste domingo e a possibilidade de poupar alguns atletas de olho na decisão da semana que vem contra o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Libertadores da América.

Os principais nomes corintianos aparecem na lista de relacionados com 22 nomes, divulgada pelo próprio Corinthians. Apenas os jogadores lesionados ou suspensos estão fora, como são os casos de Léo Santos e Danilo Avelar, que se recuperam de lesões no joelho direito e no púbis, do meio-campista Ramiro, que trata um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, e do atacante Janderson, expulso contra o Santos.

O meia Pedrinho segue na Seleção olímpica e ainda não estreou no Timão em 2020. Em contrapartida, a principal novidade entre os relacionados é a presença do lateral direito Michel, inscrito nesta semana no Paulistão.

Veja os relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton, Michel e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital e Richard

Atacantes: Everaldo, Gustavo, Madson, Matheus Davó, Mauro Boselli e Vagner Love.

