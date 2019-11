Corinthians melhora em finalizações com Dyego Coelho

Com uma proposta de futebol mais ofensivo, Dyego Coelho tem ajudado o Corinthians a levar mais perigo aos goleiros adversários. De acordo com dados do Footstats, a equipe evoluiu em finalizações e média de gols sob o comando do técnico interino.

Em cinco jogos com Coelho, o Timão balançou as redes em sete oportunidades, com uma média de 1,4 gols marcados por partida. A marca supera a do restante da competição, que é de 1,1.

O número de gols é reflexo da melhoria nas finalizações. A média do Corinthians sob o comando de Coelho é de 17 chutes por jogo, acertando cerca de 5,4.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nas outras 30 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro teve por volta de 10,8 finalizações por jogo, com média de acerto de 4,1.

Dos três jogos em que o Corinthians mais finalizou na competição nacional, dois foram com Dyego Coelho na beira do gramado. Nas últimas duas partidas, diante de Botafogo e Avaí, o Timão chutou 21 e 29 vezes, respectivamente.

A meta do Corinthians para a reta final da temporada é garantir uma classificação para a Libertadores. A equipe ainda disputa tês partidas, diante de Atlético-MG, Ceará e Fluminense.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com