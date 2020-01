Corinthians embarca rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida

O Corinthians embarcou na manhã deste domingo com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, onde irá disputar a Copa Flórida, torneio amistoso de pré-temporada.

Ao todo, 27 atletas viajam com o grupo. Os desfalques ficam por conta dos meias Pedrinho e Araos, ambos convocados para suas seleções que irão disputar o Pré-Olimpico na Colômbia, e o lateral-direito Michel Macedo, que ficará no CT Joaquim Grava realizando reequilíbrio muscular.

O lateral-esquerdo Sidcley, o volante Cantillo, o meia-atacante Luan e o atacante Davó, reforços do time para 2020 viajam e devem fazer suas estreias com a camisa alvinegra. O goleiro Cássio, que teve uma luxação no dedo polegar no primeiro treino do ano, já está liberado e deve atuar normalmente.

Dois garotos da base do Timão também integram o elenco principal para o campeonato. São eles o atacante Madson, recém-promovido do sub-20, e o goleiro Matheus Donelli, do sub-17.

A estreia do Corinthians está marcada para a próxima quarta-feira, às 20h, contra o New York City FC. Além do alvinegro e da equipe americana, Palmeiras e Atlético Nacional completam o torneio.