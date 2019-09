Corinthians e Santos vencem pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, Corinthians e Santos triunfaram na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Enquanto o Timão venceu o Athletico-PR por 2 a 1, o Peixe derrotou o Grêmio pelo placar de 2 a 0.

Jogando no Parque São jorge, em São Paulo, o Corinthians saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada no final da segunda etapa. Nos primeiros momentos do jogo, a equipe alvinegra se postou no campo de defesa e insistia nos contra-ataques. Estratégia que mudou aos 39, quando os visitantes foram às redes com Jair. Com as linhas de marcação mais avançadas, Du e Nathan marcaram e garantiram os três pontos.

Já no Ulrico Mursa, em Santos, a partida começou com mais de uma hora de atraso por falta de policiamento no estádio. No gramado, os anfitriões não esperaram 10 minutos sequer para abrir o placar com Wagner, que cabeceou forte depois da cobrança de escanteio. Pouco antes do intervalo, Kaio Jorge se envolveu em uma briga com o zagueiro Rafael Costa, do Grêmio, e ambos foram expulsos. As equipes continuaram criando boas oportunidades até o final do jogo, mas foram os Meninos da Vila que ampliaram a vantagem, com Allan.

Com os resultados, Corinthians e Santos ficam na terceira e 16ª colocação, respectivamente. O Timão soma 32 pontos e o Alvinegro Praiano chega aos 14.

Confira os outros resultados desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro sub-20:

Atlético-MG 3 x 0 Vitória

Botafogo 1 x 2 Chapecoense

Coritiba 0 x 1 Vasco