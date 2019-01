Corinthians anuncia parceria com empresa de ortodentia

Não é só o departamento de futebol do Corinthians que tem trabalho nesse período de pré-temporada. Nessa quinta-feira, primeiro dia de treino no CT Joaquim Grava em 2019, o departamento de marketing também aproveitou para anunciar uma parceria com a Orthopride. O contrato é válido por um ano.

A empresa de ortodentia não aparecerá no uniforme alvinegra, e sim nas placas de publicidade dos campos no CT, nas mídias sociais oficiais do clube, além de manter um boneco de seu mascote à frente dos microfones, em entrevistas coletivas.

“Damos as boas-vindas à Orthopride que, a partir de hoje, estará presente em nossas propriedades. Por ser a rede de franquias do ramo que mais cresce no Brasil, estou certo que alcançará grandes resultados ao lado do Corinthians. Uma das ideias desta parceria é, em breve, explorarmos um espaço na Arena Corinthians, destinado ao atendimento da população da região de Itaquera”, disse Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Timão.

“Ter como parceiro o Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, com os torcedores mais apaixonados do Brasil, é um privilégio para a Orthopride. Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo de uma jornada vitoriosa, que certamente renderá muitos frutos para todos nós. A partir de hoje, a família Orthopride, se junta ao Bando de Loucos, para multiplicar sorrisos em 2019. Vai Corinthians!”, comentou Bruno Souza, representante da Orthopride na ocasião.

Criada em 2009, a Orthopride traz um novo conceito de clínica dedicada exclusivamente à ortodontia e estética, sendo a rede de franquias do ramo que mais cresce no Brasil. Presente em oito estados, inaugurou uma unidade a cada 20 dias no ano de 2018, atendendo hoje cerca de 100 mil pessoas.