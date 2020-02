Corinthians cancela treinamento por conta do caos causado pelas chuvas em São Paulo

A cidade de São Paulo iniciou a segunda-feira com muitos problemas. As chuvas que castigam a capital paulista desde o domingo trouxeram diversos pontos de alagamento e muita dor de cabeça para quem tenta se movimentar. E traz também consequências no dia a dia das equipes de futebol.

O Corinthians anunciou mudanças em sua programação. O elenco treinaria em dois períodos depois da derrota para a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, mas desistiu desse planejamento.

O treino marcado para a manhã desta segunda-feira acabou cancelado. Agora, o elenco terá apenas um dia, a terça-feira, para trabalhar visando a partida decisiva contra o Guaraní, do Paraguai, quarta-feira, em Itaquera, pela Libertadores da América.

As chuvas também causaram transtornos na sede social do São Paulo, mais uma vez o local sofreu com alagamentos.