Corinthians anuncia ingressos a 15 reais para jogo diante do Fla

Após eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, o Corinthians voltará a enfrentar os cariocas na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, deverá contar com o apoio de seu torcedor, já que a promessa é de casa cheia: nesta sexta-feira, a diretoria do clube do Parque São Jorge anunciou uma promoção dos ingressos para o confronto.

Com entradas a partir de 15 reais, o Timão irá aproveitar a ocasião para realizar o lançamento de seu uniforme número três. O embate será realizado na próxima sexta-feira, dia 5 de outubro, às 21h00 (horário de Brasília), devido às eleições nacionais.

Além dos preços promocionais para todos os sócios do clube, o Corinthians também oferece desconto especial a crianças de até 12 anos e mulheres. A diretoria corintiana reiterou que os sócios do programa não pagarão mais de R$ 50 em qualquer setor do estádio.