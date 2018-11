Corinthians anuncia 40 mil ingressos vendidos para Majestoso

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o São Paulo. Até o momento, 40 mil entradas já foram vendidas.

Restam poucos ingressos para a Fiel. Apenas o setor Oeste Inferior Lateral possui assentos disponíveis, por 110 reais a inteira e 55 reais a meia-entrada. A venda da carga restante continua pela internet, com 10% de desconto no www.ingressoscorinthians.com, até as 13h (de Brasília) deste sábado, e nas bilheterias da Arena Corinthians, palco do jogo , a partir das 12h (de Brasília).

O tradicional clássico paulista entre Corinthians e São Paulo será disputado neste sábado, às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera.