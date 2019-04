Com time misto, Santos inicia 3ª fase da Copa do Brasil contra o Atlético-GO

Com time misto, o Santos iniciará a terceira fase da Copa do Brasil diante do Atlético-GO nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly. A volta ocorrerá na Vila Belmiro, dia 11.

Como adiantado pela Gazeta Esportiva, o técnico Jorge Sampaoli armará uma equipe alternativa pensando no Corinthians, segunda-feira, no Pacaembu, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. Na ida, o Peixe perdeu por 2 a 1.

Cinco titulares devem ser poupados: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Derlis González. Everson ganha chance no gol em meio ao rodízio com Vanderlei previamente estabelecido por Sampaoli entre Paulistão e Copa do Brasil. Jorge deve estrear.

“Todas as equipes que jogam contra o Santos FC tentam dar o máximo, e por isso vai ser um duelo muito difícil. Vamos tentar fazer um bom resultado na casa deles para conseguir a classificação na Vila”, disse Rodrygo.