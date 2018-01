Com gestão vitoriosa na base, presidente revela críticas com investimentos

O Flamengo venceu o São Paulo na manhã desta quinta-feira e conquistou o seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a conquista, o presidente Eduardo Bandeira de Mello fez questão de parabenizar os seus jogadores e relembrou de todas as dificuldades enfrentadas pelo elenco durante a disputa da competição.

“A conquista não tem tamanho. Eu estou muito feliz. Estes garotos merecem todas as homenagens, todas as reverências. Eles sofreram para chegar aqui. Muitos desfalques, contusões, suspensões e no final, conseguiram o título com muita raça. Aquela famosa raça rubro-negra”, declarou em entrevista ao Sportv.

Vale lembrar que pelo fato do time principal ter jogado a decisão da Copa Sul-Americana no ano passado, a pré-temporada de 2018 teve de ser iniciada com atraso em relação as outras equipes. Isso fez com que o clube recrutasse vários jogadores da categoria de base para representar a equipe profissional nos primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Em sua gestão como presidente do Flamengo, iniciada em 1º de janeiro de 2013, Eduardo Bandeira de Mello viu o clube dobrar o número de títulos na Copa São Paulo. Com as conquistas de 2016 e 2018, o clube chegou a quatro conquistas em sua história, sendo as outras duas conquistas realizadas em 1990, 2011. Em seu último ano de mandato, o presidente afirma ter deixado uma boa semente na base rubro-negra, apesar da descontentamento de algumas pessoas.

“Eu sempre disse que não existe nada mais importante num clube de futebol do que a base. Principalmente no Flamengo, que a base está no nosso DNA. Eu infelizmente tive que aturar pessoas que diziam que a base era perda de tempo e de dinheiro e que devia acabar com a base do clube para comprar jogadores prontos. Eu acho isso uma grande besteira e até um grande desrespeito a história do Flamengo. O investimento na base é uma coisa que você faz agora para colher daqui alguns anos. A fase de colheita está só começando. A torcida do Flamengo pode ter certeza que esse investimento for mantido, essa base vai dar muita alegria pra gente e vai render muitos craques para a equipe principal”, completou o mandatário.