Carille avalia pausa do futebol e aguarda resposta do governo para voltar ao Brasil

O técnico Fábio Carille opinou sobre a situação do futebol mundial em meio à pandemia do coronavírus. Para o comandante do Al-Ittihad, o longo período sem treinos e partidas vai impactar no nível dos jogadores, além de apertar os calendários. O ex-Corinthians também falou sobre a dificuldade em deixar a Arábia Saudita no momento por conta do cancelamento dos voos.

“Primeiramente, nós temos de ver que é um problema de saúde, temos de respeitar isso e entender acima de tudo. Mas você ter um tempo desses, que pode ser de dois, três, quatro meses e não treinar, quando voltar, na hora que começar essa temporada ou até a próxima, vai estar com o calendário bem apertado, não vai ter ganho. Vai ter uma perda, por esses jogadores estarem sem contato com a bola, sem ter o trabalho direcionado. Temos de ter um período de preparação no retorno por volta disso, para evitarmos lesões e esses problemas, porque os atletas irão sentir, não vai ter jeito”, disse o treinador.

Carille conta que foi liberado pelo Al-Ittihad para retornar ao Brasil durante a paralisação do futebol. No entanto, está ocorrendo uma restrição nos voos, e o treinador espera atitudes por parte do governo para poder sair da Arábia Saudita.

“Daqui uns dias espero poder estar no vôo de volta ao Brasil. Mas estou aqui muito bem, esperando definir a questão da embaixada, do governo, no que diz respeito ao nosso retorno. Não tem muito nada de diferente que possamos fazer, temos de respeitar o tempo aí e aguardar, mas estou muito bem e muito tranquilo”, concluiu Carille.

