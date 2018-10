Bryan Ruiz e Kaio Jorge voltas de suas seleções e treinam no Santos

Cuca fechou quase toda a atividade dessa sexta-feira no CT Rei Pelé. A imprensa só pôde acompanhar os minutos finais do trabalho dos jogadores do Santos no campo. Mas, deu para perceber que Bryan Ruiz e Kaio Jorge já retornaram de viagem.

O primeiro estava com a seleção da Costa-Rica, enquanto o jovem passou um tempo com a Seleção Brasileira Sub-17. Ambos estão à disposição para o confronto diante do Internacional, segunda-feira, no Beira-Rio, porém, não devem ser utilizados no time titular.

Apesar do mistério de Cuca, a provável escalação do alvinegro praiano tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel.

Nesse sábado, o Santos fará mais um treino na Baixada Santista e, no domingo, viaja para Porto Alegre, onde fechará sua preparação no CT do Grêmio. O Peixe é sétimo colocado na tabela de classificação, com 42 pontos depois de 29 rodadas disputadas.