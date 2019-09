Bruno Henrique elogia Jorge Jesus e analisa evolução no Flamengo

Convocado pela Seleção Brasileira para a disputa dos amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos, o atacante Bruno Henrique não poupou elogios ao técnico Jorge Jesus, do Flamengo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o jogador falou da importância do português na sua evolução no Rubro-Negro.

“Se eu tivesse um treinador europeu antes da minha ida para o exterior acho que minha vida na Europa seria diferente. O Jorge Jesus é um cara intenso, cobra intensidade, mas é um cara também que dá oportunidade para todos, conversa, mostra o caminho”

O atacante continuou os elogios, e mostrou como pôde evoluir sob o comando de Jorge Jesus. Segundo ele, estar disposto a aprender coisas novas foi o grande diferencial.

“É nítido a evolução de todos os jogadores, o Flamengo está jogando um futebol bonito. Eu sou a prova viva disso, estou jogando bem, fazendo um bom trabalho e já fui convocado para a Seleção. É isso, saber e entender a filosofia dele. Eu sou um cara que gosto muito de aprender as coisas, e essa evolução minha foi isso: aprender”, disse o jogador”, completou.

Destaque do Flamengo com 18 gols na temporada, Bruno Henrique chamou a atenção do técnico Tite. Pela primeira vez, o camisa 27 do Rubro-Negro foi convocado pela Seleção. A sua estreia pode acontecer já nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando o Brasil encara a Colômbia no Hard Rock Stadium.

