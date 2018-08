Brigatti lamenta empate, mas comemora retrospecto nos dérbis

No último sábado, a Ponte Preta empatou por 0 a 0 com o Guarani e conquistou apenas um ponto atuando no Moisés Lucarelli. Apesar de esperar uma vitória, o treinador da Macaca, João Brigatti ressaltou o bom balanço da equipe nos dérbis campineiros da atual temporada (1 vitória e um empate).

“Não perdemos o clássico esse ano. Se eles quiserem nos vencer, terão que esperar ano que vem”, afirmou o técnico.

Sempre muito disputado, o clássico foi marcado por uma polêmica. Depois do zagueiro bugrino Ferreira derrubar o atacante adversário André Luis dentro da área, o árbitro não assinalou a penalidade e causou revolta nos mandantes. Ainda assim, o comandante da Ponte preferiu não opinar e enfatizou a entrega dos jogadores.

“Não vou entrar no mérito de arbitragem. As imagens estão aí. Quero enaltecer o espírito de luta da minha equipe. A garra e a determinação. Isso sim é a equipe da Ponte Preta. Se entrarmos nos jogos todas as vezes desta forma, podemos não ganhar, mas perder de forma absurda isso não vai acontecer. Se teve alguma equipe que veio para vencer nesse dérbi campineiro, foi a Ponte Preta”, reforçou Brigatti.

Veja também: Umberto Louzer valoriza ponto conquistado no Dérbi

Atualmente na 9ª colocação da Série B, com 33 pontos, e a quatro do Atlético-GO, primeira equipe dentro da zona de acesso à Série A, Brigatti lamentou a igualdade no marcador, mas ressaltou a crescente do time na competição.

“Óbvio que lamentamos, pelo fato de jogar em casa, a falta desses dois pontos, principalmente pelo o que aconteceu na partida. Mas se tratando de um clássico, em um jogo que se perdêssemos, o fator motivacional seria abalado ao longo do campeonato, nos damos feliz por esse empate. Nós não perdemos o dérbi esse ano. Foi a vitória lá embaixo e o empate aqui. Sabemos que a equipe está no caminho certo. Com esse espírito que entramos, vamos recuperar esses pontos e encostar no G4”, concluiu.

A Ponte entra em campo nesta sexta-feira contra o Vila Nova-GO, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro Série B.