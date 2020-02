Barcelona tem a pior defesa dos últimos 17 anos

Mesmo com a vitória do Barcelona sobre o Betis no último domingo, ficou claro que a defesa é o maior problema do time de Quique Setién. Os catalães tem a defesa mais vazada dos últimos 17 anos do clube.

Das nove partidas que o Barça fez em 2020, levou 12 gols, sendo vazada em sete jogos. Se analisar toda a temporada, o time tem o pior aproveitamento defensivo dos últimos 17 anos, levando 28 tentos. O pior desempenho recente é da temporada 2002-03, quando o time comandado pelo holandês Louis van Gaal e pelo sérvio Radomir Antic, e tomou 30 bolas na rede.

No Campeonato Espanhol, a equipe barcelonista sofreu 28 gols em 23 duelos, sendo o principal fator pelo qual o Barcelona está em segundo, três pontos atrás do Real Madrid.

O próximo desafio do Barça de Setién será diante do Getafe, pela 24ª rodada do nacional, no próximo domingo, em casa. A tarefa não será nada fácil, afinal, o adversário é o terceiro colocado na tabela e tem o quinto melhor ataque da competição.