Balotelli sofre acidente de carro e volta para casa a pé na virada do ano

2020 não começou bem para Mario Balotelli. Nesta virada de ano, o atacante se envolveu em um acidente automobilístico em Brescia, na Itália, e teve que voltar para sua residência a pé. Apesar do susto, o jogador não sofreu ferimentos.

A informação foi publicada no jornal italiano Corriere della Sera. Segundo a publicação, o carro colidiu com o portão de uma padaria por volta das 6h (horário lcoal), quando o jogador e um amigo, que estava no volante, retornavam para a casa depois de curtir a virada de ano em uma boate.

O jornal declara ainda que, como o acidente aconteceu a poucos metros da residência do atacante, ele decidiu voltar caminhando até sua casa. Um carro de reboque foi chamado para retirar o veículo do local.