Atlético-MG tem Róger Guedes como plano B de Soteldo, diz jornal

Após a contratação de Jefferson Savarino, venezuelano que atuava no Real Salt Lake, o Atlético-MG continua firme no mercado da bola em busca de um atacante velocista. O grande desejo do técnico Rafael Dudamel é Soteldo, jogador do Santos que foi destaque em 2019, mas a diretoria atleticana já possui um “plano B” para a posição.

De acordo com o jornal mineiro O Tempo, o Galo aguarda o desenrolar das negociações com o Peixe por Soteldo. O clube da Baixada Santista não pretende se livrar do atleta, enquanto o Huachipato, do Chile, espera receber pela metade dos direitos econômicos que possui do venezuelano, podendo ser uma alternativa para o Alvinegro Mineiro.

Caso não consiga efetuar a vinda de Soteldo, a diretoria atleticana vê Róger Guedes como a opção ideal para o clube. O atacante atua pelo Shandong Luneng, da China, e, de acordo com o periódico mineiro, está inseguro de permanecer no país asiático por conta do surto do coronavírus.

A opção que mais agrada o Atlético é o empréstimo do jogador, com os chineses pagando boa parte do salário, que é irreal para a realidade financeira do clube mineiro. Róger Guedes teve uma boa passagem pelo Galo em 2018, anotando 13 gols em 28 jogos.

A diretoria do Atlético-MG quer reforçar seu poder ofensivo, já que os principais atacantes da equipe não fizeram um bom segundo semestre no ano passado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com