Assembleia Geral aprova demonstrações financeiras e CBF registra receita recorde em 2019

Nesta terça-feira, a Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol aprovou, de forma unânime, as demonstrações financeiras da entidade referentes ao ano de 2019. Com receita total de R$ 957 milhões, o montante representa um aumento de 43,3% em relação a 2018.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, a receita foi alcançada através da elevação de três fontes de receita: patrocínios, direitos de transmissão e comerciais e o Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014.

“A CBF é hoje uma grande empresa brasileira, com gestão e resultados na proporção do seu porte. Chegamos a mais de meio bilhão de reais investido no futebol nacional apenas em 2019. Se considerarmos os últimos três anos, os valores aportados superam R$ 1,37 bilhão”, comemorou Rogério Caboclo, presidente da entidade.

De acordo com a CBF, R$ 535 milhões, mais da metade da receita total, foi investido de forma direta ou indireta no futebol brasileiro. A entidade destaca os R$ 215 milhões aplicados nas seleções principais e de base, além de R$ 320 milhões injetados para a realização das competições nacionais.

Os demonstrativos da CBF ainda mostram um superávit de R$ 190 milhões, que representa um aumento de 26% em relação a 2018. Segundo a entidade, foram recolhidos o montante de R$ 189,6 milhões aos cofres públicos ao longo de 2019, somando-se todos os encargos sociais e tributos federais, estaduais e municipais. O ativo total da CBF ao final de 2019 foi de R$ 1,248 bilhão.