Allianz Parque tem gramado retirado e replantio é programado

O processo de troca do gramado do Allianz Parque, casa do Palmeiras, está a todo vapor. Nesta quarta-feira, o perfil oficial do estádio registrou por meio de uma foto o fim da retirada da grama.

O replantio acontecerá apenas a partir do dia 26 de setembro, data posterior a dois shows: um festival de Rock, no dia 21, e a apresentação do cantor Bon Jovi, no dia 25.

A grama é transportada de uma fazenda em Tremembé, no interior paulista, onde a WTorre, empresa que administra o estádio, cultiva o produto. O replantio é uma estratégia adotada há algum tempo pela gestão do local afim de amenizar os danos causados pelos eventos.

Desse modo, a partida do Palmeiras contra o CSA, no dia 26, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no Pacaembu. A volta do Verdão ao Alllianz deve acontecer no dia seis de outubro, quando a equipe recebe o Atlético-MG, pela 23ª rodada.