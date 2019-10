Adidas celebra 15 anos de carreira de Messi com chuteira especial

Nesta terça-feira, a Adidas lançou a chuteira exclusiva em homenagem aos 15 anos da primeira partida de Lionel Messi. Chamada de “Nemeziz Messi 15 anos”, o calçado tem um design inspirado em momentos memoráveis da carreira do craque.

As cores da silhueta relembram a bandeira argentina, acrescida da cor dourada, que remete aos troféus conquistados pelo jogador. No pé esquerdo, característico de Lionel Messi, aparecem os “cinco pontos”, que representam as cinco Bolas de Ouro conquistadas por ele.

Já no pé direito, a silhueta carrega o logotipo “M” gravado à direita, além de uma impressão “15 Años” na lateral. Já na parte frontal, as palavras “82nd min – 16-10-2004” foram gravadas para lembrar a data e tempo de entrada em seu primeiro jogo profissional.

Quem tiver interessado em adquirir o novo lançamento terá que desembolsar uma boa quantia, já que o valor é de R$ 999,99. A chuteira já está disponível para compra no site oficial da Adidas.