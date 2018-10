Rodrigo Andrade chama Jean de marqueteiro: “Parece juvenil”

O triunfo por 1 a 0 do São Paulo sobre o Vitória, alcançado na noite desta sexta-feira, terminou em confusão no Estádio Barradão. Na saída do gramado após o revés sofrido no Campeonato Brasileiro, o volante Rodrigo Andrade criticou o goleiro Jean, pivô da confusão.

Pressionado pelo Vitória nos minutos finais, o São Paulo conseguiu encerrar o jejum de seis rodadas consecutivas sem ganhar. Assim que o jogo acabou, o goleiro Jean, revelado pelo Bahia, fez gestos na direção da arquibancada perto da divisória entre as duas torcidas, iniciando a confusão.

Questionado pelo Premiere, Rodrigo Andrade contou não ter visto o ocorrido, mas deu sua opinião sobre o são-paulino, que acabou expulso por Leandro Vuaden. “Esse moleque aí é muito marqueteiro. Quer atenção para ele, é f… Parece juvenil”, declarou o volante do Vitória.

Ao analisar a partida disputada no Barradão, Rodrigo Andrade lamentou o novo insucesso do time rubro-negro. “A gente correu atrás da vitória até o fim. Infelizmente, não veio. Agora, é trabalhar, porque tem outro jogão contra o Paraná e precisamos ganhar”, declarou.

Com os mesmos 33 pontos, o Vitória permanece na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona de rebaixamento à Série B. Pela 32ª rodada, às 17 horas (de Brasília) do próximo domingo, o time rubro-negro pega o lanterna Paraná, no Durival Britto.