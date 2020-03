Vasco procurou Jorge Jesus antes do Flamengo

Nem Flamengo nem Atlético Mineiro. O Vasco procurou Jorge Jesus antes dos rivais no ano passado. Antes de fechar com Vanderlei Luxemburgo, a diretoria cruz-maltina sondou o técnico português. O próprio Jesus admitiu o fato em participação em programa da Fox Sports Brasil, nesta segunda-feira.

– O primeiro foi o Vasco. Conversamos. Depois, teve a oportunidade do Atlético-MG, o meu agente disse. Vim ver um jogo, inclusive contra o Flamengo, jantei na casa do Ricardo Guimarães (ex-presidente do Galo). Conversamos, foram extremamente simpáticos, mas não era isso que eu queria. Tinha expectativas esportivas para vir ao Brasil, achava que, sem ofender ninguém, minha equipe tinha que brigar por título. Depois, veio o Flamengo e foi fácil fechar relembrou Jesus.

O Mister chegou ao Rubro-Negro para substituir Abel Braga, atual treinador do Vasco. Na época, Abel se mostrou desconfortável com a situação. Jesus, porém, negou ter negociado com o clube enquanto Abel era técnico e disse ter convidado o colega para um almoço.

– Ao chegar ao Brasil, o convidei para almoçar comigo e ele não quis. Mas não tenho culpa nenhuma. Se não fosse eu, seria qualquer um. Nunca negociei com o clube enquanto ele estava como técnico – revelou.

– Parece que só depois que o treinador é demitido que vão atrás de outro. Isso não existe. Quando tiver Flamengo x Vasco da Gama , vou cumprimentá-lo. Tenho um respeito muito grande por ele – completou.

Se o Vasco não se classificar para as semifinais da Taça Rio, o possível reencontro com Jorge Jesus pode acontecer somente no Campeonato Brasileiro. Na vitória do Flamengo no primeiro turno do Carioca em 2020, o Rubro-Negro atuou com uma equipe de jovens comandados por Maurício Souza.