Vasco lança projeto para arrecadar fundos para construção do CT

O Vasco tem conseguido erguer seu CT com doações dos torcedores e projetos com patrocinadores. Durante uma live para a Vasco TV, o presidente Alexandre Campello falou sobre mais um projeto para angariar fundos.

De acordo com o mandatário, os sócios que contribuírem na nova campanha para a construção do CT vão ter a oportunidade de jogar no local.

“Vou aproveitar aqui e lançar. Assim como tivemos o “Jogue na Colina”, quero lançar o ‘Jogue no CT’. Esse é um projeto que tive a ideia de fazer. Que a partir de determinada doação, vamos montar equipes para estrear. E os que fizerem doações terão o prazer de jogar pela primeira vez no Nosso CT”, disse.

Campello falou sobre quem poderá atuar nos campos do novo CT cruzmaltino, previsto para ser entregue no meio deste ano.

“Ideia é fazer um projeto nos mesmos moldes do “Jogue na Colina” pra gente fazer no CT. E essas pessoas que fizeram doações dentro do valor que a gente vai estabelecer para que a gente consiga fechar essa última etapa vão participar de alguns jogos nesse primeiro dia de CT”, declarou.

Além das doações, o Vasco também recebeu R$ 200 mil de um patrocinador, após ação de marketing junto aos torcedores. Para o mandatário, ainda é necessário mais investimentos para que o clube possa finalizar as obras do CT.

“Concluímos a terceira etapa dessa final. Entramos nessa quarta fase para que possamos concluir esse quarto objetivo. É muito importante que essas doações sigam para que a gente consiga entregar o CT em julho para a nossa equipe começar os treinamentos”, concluiu.

Dentro de campo, o departamento de futebol do Vasco vem sendo testado contra a covid-19. O objetivo da diretoria é adiantar alguns protocolos para o retorno aos treinos presenciais.

