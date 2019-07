Vasco faz nova investida por Arthur Cabral, do Palmeiras

O fechamento da janela de transferências internacionais faz o Vasco se voltar para o mercado interno na busca por um centroavante. Neste cenário o Cruz-Maltino voltou a carga para tentar contratar o atacante Arthur Cabral, atualmente no Palmeiras.

O jogador, de 21 anos, está perdendo espaço no clube paulista, que anunciou esta semana a chegada de dois artilheiros: Luiz Adriano, que estava na Europa, e Henrique Dourado, que já passou pelo Verdão.

Diante deste cenário o Vasco entende que a possibilidade de convencer o Palmeiras a liberar o jogador aumenta consideravelmente. O próprio atleta teria solicitado aos dirigentes palmeirenses deixar o clube por empréstimo devido ao fato de a concorrência ser muito grande no elenco.

Arthur Cabrabral chegou a ganhar uma oportunidade no empate por 1 a 1 com o Vasco no fim de semana passado, pelo Campeonato Brasileiro, porém, não conseguiu aproveitar a chance e foi muito criticado pelos torcedores.

O Vasco vem trabalhando na contratação de um centroavante para repor a lacuna deixada pelo argentino Maxi Lópes, que deixou São Januário no meio do ano. O clube chegou a negociar com alguns nomes de fora do país, mas nenhuma contratação se concretizou.

Dentro de campo o elenco segue se preparando para o duelo do próximo domingo, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso o atacante Rossi, que já foi desfalque contra o Palmeiras por estar se recuperando de uma cirurgia de apendicite, continua de fora e sequer viaja com a delegação. O time começa a ser definido no treino previsto para esta quinta-feira à tarde.