São Paulo envia proposta ao Vasco por volante Raul

A diretoria do Vasco recebeu uma proposta oficial do São Paulo pelo volante Raul. A saída, porém, não é certa. O jogador de 22 anos é considerado reserva pelo técnico Alberto Valentim, mas é tratado como importante peça de reposição pela comissão técnica, inclusive com potencial para virar titular. Além disso, o treinador quer ter opções em uma temporada em que, além da reta final do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino vai encarar a sequência da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Os valores da proposta não foram informados, mas um representante do atleta está na capital paulista e ainda mantém contatos diários com o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Farias, que está à frente das negociações.

Raul foi contratado pelo Vasco após se destacar pelo Ceará. O Cruz-Maltino comprou 70% dos direitos federativos do atleta e o restante está dividindo entre o clube cearense e um grupo de empresários.

Dentro de campo, o time segue se preparando para o duelo contra o Bangu, neste domingo, às 16h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Campeonato Carioca. Para este jogo, o Vasco está definido. Valentim vai manter a base que atuou na final da Taça Rio, contra o Flamengo, exceto por um desfalque de ordem médica.

Trata-se do zagueiro Leandro Castán, que teve diagnosticada uma pequena lesão na região anterior da coxa esquerda. O jogador foi vetado, abrindo espaço para o jovem Ricardo Graça. O volante Bruno Silva, por sua vez, confirmou presença após mostrar que está recuperado de uma pancada na cabeça, que o deixou desacordado no clássico. Se recuperando de uma lombalgia, o atacante Maxi López continua sendo substituído por Tiago Reis, que está dando conta do recado e chegou ao quarto gol pelos profissionais. O argentino, porém, é uma peça considerada importante pela confiança que transmite para o restante do plantel e ficará como opção no banco.

Neste cenário, o Vasco vai a campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Raúl Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo; Bruno Silva, Lucas Mineiro e Bruno César; Rossi, Tiago Reis e Marrony. Neste sábado, o plantel participa de um treino recreativo e depois começa o período de concentração.