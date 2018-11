Pikachu aposta na força do Vasco em casa para vencer o Palmeiras

O Vasco recebe o Palmeiras na tarde deste domingo, às 17 horas, em São Januário, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Com 42 pontos e na 14ª colocação, a equipe carioca ainda não está matematicamente livre de ser rebaixada, e como encerrará a competição jogando em Fortaleza diante do Ceará, outra equipe que luta para não cair, não quer deixar de resolver a situação jogando com o apoio de sua torcida.

Após o treino que encerrou a preparação da equipe para a partida, na tarde deste sábado, o polivalente Yago Pikachu elogiou o líder do Campeonato, mas confia na capacidade de sua equipe para se impor dentro de casa.

“Eles vão precisar ter cuidado com a nossa equipe, pois somos fortes em casa. Acredito que será um grande jogo. Vamos dar o nosso melhor para sair de campo vitorioso,” afirmou o confiante Pikachu, que aproveitou para pedir atenção dos companheiros com o atacante Dudu.

“O Dudu está sendo um dos melhores jogadores do Brasileiro. É difícil marcá-lo, pois é um jogador que tem como principal característica conduzir a bola com velocidade. É muito forte, aguenta dividir com os zagueiros, então precisamos ter bastante atenção. Não apenas com ele, mas com o time todo do Palmeiras, que é muito forte,” completou.

Para a partida deste domingo, que pode dar o título ao Palmeiras, o técnico Alberto Valentim contará com a força máxima de sua equipe, e deve repetir os 11 que iniciaram a partida contra o São Paulo, na última quinta-feira. O time provável tem Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán e Henrique; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Kelvin e Maxi López.