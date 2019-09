Luxemburgo cobra posição de Gaciba sobre gol do Vasco anulado

Insatisfeito com a arbitragem do jogo diante do Corinthians, neste domingo, na Arena Itaquera, o técnico Vanderlei Luxemburgo protestou contra a anulação, pelo VAR, de um gol marcado pelo Vasco. Na entrevista coletiva, o treinador cruz-maltino disse que o lance foi legal e citou uma palestra recente do Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, para justificar sua revolta. Luxemburgo pediu para que o próprio Gaciba viesse a público explicar o lance.

“O Gaciba foi na quarta-feira fazer uma palestra no CT. Ele pegou um vídeo sobre lance de impedimento e mostrou o que caracterizava o impedimento não é a mão, mas os pés. Eu já tenho a imagem do VAR que a mão do Werley está na linha vermelha, mas não tem nenhum jogador do Vasco na azul. Então não foi impedimento”, contestou.

“Como Gaciba é um cara legal que está tentando mudar a arbitragem, espero que ele venha publicamente mostrar essa imagem e dizer o que aconteceu. Se ele tiver outra imagem de impedimento, ficarei calado”, completou.

Vanderlei fez questão de elogiar a atuação da sua equipe, mas lamentou os erros nas finalizações. O treinador disse que o time teve condições para marcar, mas não foi eficiente nas conclusões..Ele disse que o goleiro Cássio fez a diferença, e o VAR prejudicou o Vasco mais uma vez.

“Se você somar os pontos que perdemos por causa do VAR, o time estaria entre os oito melhores na classificação. São dois lances duvidosos por jogo”, finalizou.