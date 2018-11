Jogadores do Vasco elogiam Palmeiras, mas miram bom resultado

O Vasco se reapresentou nesta sexta-feira visando o duelo contra o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida pode decretar o título ao time paulista, mas um bom resultado é o objetivo cruzmaltino, que ainda está ameaçado pelo risco de rebaixamento.

A situação não está pior porque os vascaínos venceram o São Paulo na rodada passada e se afastaram da degola. O volante Andrey exaltou o bom resultado e projetou o confronto com o atual líder da Série A.

“Vitória foi muito importante. Serviu para nos dar motivação. Vamos muito motivados para o jogo contra o Palmeiras. Sabemos que vai ser um grande jogo. Acho que o Palmeiras tem um grupo muito bom. Melhor elenco do Brasil. Temos de ter cuidados com todos, mas também temos jogadores de qualidade”, disse.

O meia Yago Pikachu seguiu a linha de raciocínio do companheiro. Para o jogador, os cruzmaltinos devem prestar muita atenção ao Palmeiras. No entanto, ele afirmou que os paulistas também precisam tomar cuidado com os cariocas, que vão atuar em São Januário.

“Temos de ter bastante atenção com o Dudu, Deyverson, Borja, Willian… Temos de ter cuidado com a equipe deles. Mas eles também têm que tomar cuidado conosco. Temos de fazer de tudo para ganhar o jogo domingo para não depender de nada na última rodada”, declarou.

Com 42 pontos, o Vasco pode se livrar do risco de rebaixamento mesmo se for derrotado. Para a comissão técnica, um empate diante do Palmeiras garante os cruzmaltinos na Série A em 2019.