Fernando Miguel sai em defesa de Pikachu no Vasco

Depois de ter desperdiçado um pênalti diante do Flamengo, Yago Pikachu repetiu a dose neste domingo e perdeu uma nova cobrança neste domingo, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Muito abatido depois do jogo, Pikachu foi consolado pelos companheiros e o goleiro Fernando Miguel fez questão de abraçar o jogador para mostrar solidariedade.

Em entrevista ao canal Premiére, Fernando Miguel disse que todo atleta pode cometer erros e Pikachu precisa levantar a cabeça porque é uma “referência” dentro do Vasco. O goleiro cruz-maltino exaltou o companheiro e lamentou a infelicidade. “Coincidentemente o segundo pênalti que o Pikachu perde e ele não havia perdido pênaltis pelo Vasco”

Fernando Miguel explicou que Yago Pikachu é um jogador experiente e o Vasco vai precisar muito dele durante o resto da temporada. Ele só precisa continuar trabalhando porque com nosso apoio ele vai poder contar sempre.

Para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, sábado, às 11h, em São Januário, diante do Bahia, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com dois titulares. O volante Richard recebeu o terceiro cartão amarelo, o mesmo acontecendo com o atacante Talles Magno. No caso de Talles, Vanderlei já está consciente de que não poderia contar com o jovem atacante que vai defender a Seleção Brasileira sub-17 em partidas amistosas.

Emperrado – A contratação do atacante Clayton, vinculado ao Corinthians, mas emprestado ao Atlético-MG está se transformando em novela. No sábado,m uma reunião entre dirigentes cariocas e mineiros terminou sem conclusão, apesar de Clayton, sem oportunidades no Galo, já ter manifestado seu interesse em defender a equipe de São Januário.