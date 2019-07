Fernando Miguel pede muita atenção contra o Palmeiras

Confirmado no gol do Vasco, depois de ser liberado pelo departamento médico, o goleiro Fernando Miguel pediu concentração total ao time do Vasco na partida diante do Palmeiras, neste sábado, em São Paulo. Em entrevista coletiva, concedida na manhã desta sexta-feira, o goleiro cruz-maltino lembrou a partida contra o Grêmio para pedir foco durante os 90 minutos.

Ele explicou que o time esteve muito bem em Porto Alegre até acontecer a polêmica com o VAR que anulou o gol marcado por Yago Pikachu.

“Temos o VAR, que vem para somar, mas quando tem uma situação que gera uma crise dentro da equipe precisamos estar atentos e concentrados”.

Mesmo atuando fora de casa, Fernando Miguel acredita numa boa atuação da equipe que vem de vitória diante do Fluminense, no clássico carioca e elogiou o meia Bruno César, um dos destaques da equipe na última partida.

“O Bruno César traz experiência e tem características diferente de Yan Sasse. Eu sempre vi o Bruno querendo ajudar nossa equipe, esperamos que continue crescendo junto com o time”.

Nesta sexta-feira, os jogadores cruz-maltinos encerraram as atividades para a partida diante do Palmeiras, no CT do clube. Os jogadores foram divididos em três grupos e treinaram em espaço reduzido. O meia Bruno César fez trabalho físico à parte, enquanto o zagueiro Werley e os meias Andrey e Marcos Júnior correram em volta do campo.