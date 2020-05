Campello critica Leven Siano por anúncio de Yaya Touré

Enquanto os clubes buscam o retorno do futebol, no Vasco parece que as eleições, marcadas para novembro, já começaram. O candidato Leven Siano anunciou nesta semana o acerto com o marfinense Yaya Touré, que chegaria para ser reforço para 2021, caso vença o pleito.

Atual presidente, Alexandre Campello criticou o anuncio do candidato, principalmente pelos graves problemas financeiros que o Vasco atravessa nesta temporada.

“Eu acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser um membro da diretoria ou sem legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da condição financeira, se tem recurso para pagar e, especialmente, em falar com especialistas, os treinadores, quem trabalha com a performance”, disse à Rádio Tupi.

Campello também criticou a escolha pelo meia, que está inativo e só chegaria para a próxima temporada.

“Não sei, mas contratar um jogador de 38 anos que está sem jogar para jogar somente no ano que vem, acho que é de se espantar”, declarou.

Alexandre Campello ainda não confirmou se vai se candidatar a reeleição no Vasco. Até o momento, três candidatos já se lançaram ao cargo: Leven Siano, Fred Lopes e Luís Fernandes. Além deles, o próprio Campello e Júlio Brandt devem confirmar que vão disputar a presidência cruzmaltina.