Atacando do Vasco, Maxi López não encara o Corinthians

O técnico do Vasco, Alberto Valentim recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. Após o último treino para o duelo deste sábado, contra o Corinthians, em São Paulo, o atacante Maxi López foi vetado para o confronto.

O argentino se recupera de um corte no pé sofrido na derrota para o Grêmio. O jogador estava de muletas até a quinta-feira e ficou de fora no empate do Vasco com o Atlético-PR, em São Januário. Maxi López chegou a realizar um trabalho na academia, mas segue com o incômodo no local.

Sem Maxi López, Alberto Valentim deve manter Andrés Rios no ataque diante do Corinthians. O Vasco precisa pontuar para seguir fora da zona de rebaixamento.

Além do argentino, o comandante cruzmaltino ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Ramon e o atacante Rildo, que se lesionaram contra o Atlético-PR. Ramon terá que passa por cirurgia no joelho e só volta em 2019. Já Rildo ainda tem chance de voltar aos gramados na última rodada.