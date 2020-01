Abel Braga admite dificuldade em contratar reforços para o Vasco

O elenco do Vasco trabalhou nesta quinta-feira no CT do clube, no Rio de Janeiro. Enquanto os jogadores estiveram em campo, o técnico Abel Braga falou com a imprensa, e admitiu que os cruzmaltinos vêm tendo dificuldade em contratar reforços.

Abel Braga só citou o lateral esquerdo Uendel, que estava no Internacional, ao exemplificar as dificuldades na busca por reforços.

“O Uendel foi o primeiro a ser tentado. Nada de não vir para o Rio. Não quis vir para o Vasco. Temos encontrado dificuldade, mas não vamos fugir daquilo que a gente imagina que o jogador do Vasco precisa para cair nas graças da torcida. Margem de erro pouquíssimo pequena”, disse.

O comandante também falou de outros jogadores para os quais ligou. Um deles foi o volante Michel, ex-Grêmio, que foi para o Fortaleza.

“Isso me chateou. Liguei para três. Um eu cheguei atrasado, já tinha falado com outro clube. Não disse que tinha dado a palavra. Mas acertou com outro dois dias depois. O outro a esposa não queria vir para o Rio. Queremos mais qualidade, mas besteira não vamos fazer”, declarou.

Por fim, Abel Braga comentou a situação de Guarín, que só vai conversar sobre renovação de contrato com o Vasco após o pagamento dos salários atrasados, assim como o zagueiro Dedé.

“Guarín é renovação com o clube. O clube tem diretrizes, padrão. Terminou o ano bem, a direção está vendo isso. Sobre o Dedé, qual clube não quer”, finalizou.

O elenco do Vasco vai realizar a pré-temporada no Rio de Janeiro, se preparando para o início do Campeonato Carioca. A estreia dos cruzmaltinos será no dia 19 de janeiro, contra o Bangu, em São Januário.