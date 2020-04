Clima de tensão entre Mourinho e Ndombélé se acirra, diz jornal

Após a polêmica aparição de Mourinho com jogadores do Tottenham treinando em um parque de Londres durante o período de isolamento por conta do coronavírus, os Spurs ganharam mais um problema. O jovem meio-campista Ndombélé não gostou da atitude do comandante e o clima entre os dois não está nada amigável, segundo o jornal francês L’Equipe.

E esta não é a primeira vez que o tempo fecha entre os dois. O atleta já foi várias vezes criticado pelo treinador português, que também já lamentou o alto número de lesões do francês. Com isso, o futuro do jogador de 23 anos parece ser longe de Londres.

Além disso, outros clubes europeus já demostraram interesse na transferência, como o Barcelona. Ndombélé tem 27 partidas pelo Tottenham e 2 gols marcados. Seu contrato é válido até 2025.

