Corinthians e Sevilla chegam a acordo e Arana irá jogar no futebol espanhol

Depois de algumas semanas de negociação, o Corinthians e o Sevilla chegaram a um acordo e o lateral-esquerdo Guilherme Arana irá jogar no clube espanhol em 2018. A negociação já está finalizada e falta apenas o defensor realizar os exames médicos no seu novo clube para que a transição seja confirmada em definitivo.

Mesmo com apenas 20 anos, o lateral foi um dos destaques do Corinthians na conquista do sétimo título brasileiro da história do clube paulista. O jogador está no Timão desde 2014, porém só começo a ter oportunidades no time titular nesta temporada, depois da saída de Uendel para o Internacional.

O defensor deixa o clube alvinegro com duas conquistas pelo time principal: o Campeonato Paulista e o Brasileirão, ambos neste ano. Já pela base, Arana foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, e no ano anterior chegou até a final mas não conseguiu levantar o troféu, ficando com o vice-campeonato.

Foram 89 partidas disputadas com a camisa da equipe alvinegra e quatro gols marcados, sendo o mais importante deles no clássico contra o Palmeiras no primeiro turno deste Brasileirão. O Corinthians agradeceu os trabalhos realizados pelo defensor logo após a negociação ser confirmada.