Desde o início do século 21, o São Paulo contou com uma série de jogadores importantes na faixa central de campo e responsáveis por armarem a equipe. Vestindo a camisa 10 ou não, esses atletas deixaram seus nomes marcados na história do clube com muita qualidade técnica e inteligência para consagrarem os atacantes às suas frentes. Chegou o momento de decidir: vote no melhor meia do Tricolor no século 21.

Qual o melhor meia do São Paulo no século 21? Danilo Hernanes Jorge Wagner Resultados Votar