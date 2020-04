O São Paulo ficou reconhecido pelos times envolventes e com DNA ofensivo durante a sua história. Nas conquistas das últimas décadas, entretanto, o que prevaleceu foi a solidez defensiva do clube. Desta forma, muitos zagueiros brilharam nos últimos anos e foram protagonistas nos elencos do Tricolor neste período. Chegou a hora de decidir: vote no melhor zagueiro pela esquerda do São Paulo no Século 21.

Qual o melhor zagueiro pela esquerda do São Paulo no século 21? André Dias Bruno Alves Miranda