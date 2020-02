Volpi vê São Paulo superior e divide protagonismo com Cássio

Com atuações brilhantes de Tiago Volpi e Cássio, São Paulo e Corinthians ficaram no empate sem gols na noite deste sábado. Após a partida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o goleiro do time tricolor tratou de valorizar a atuação de sua equipe e dividiu o protagonismo com o colega de posição.

Os dois goleiros foram decisivos, especialmente no segundo tempo. Na melhor oportunidade criada pelo São Paulo, Pato finalizou diante de Cássio e viu o adversário fazer grande defesa. Volpi, por sua vez, precisou mostrar talento no momento em que Luan bateu falta colocada.

“Ele teve uma grande atuação também, fez defesas muito importantes. Tanto ele como eu pudemos ajudar para que esse placar não saísse do zero”, disse Volpi sobre Cássio. “Não existe mérito sozinho e, quando a bola vem, é nosso dever evitar o gol”, afirmou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A exemplo dos companheiros e da diretoria, o goleiro deixou o Morumbi insatisfeito com o trabalho do árbitro Douglas Marques das Flores e considerou que houve “falta de critério”. Ao falar sobre a performance do São Paulo, que completou mais uma rodada de jejum, Volpi foi otimista.

“No meu ponto de vista, nosso time foi superior. A equipe tem criado as chances. Sei que é difícil pedir paciência agora, porque não ganhamos há três jogos, mas estamos no caminho certo. Não tenho dúvida que, na hora certa, a bola vai começar a entrar e as vitórias vão aparecer”, apostou.