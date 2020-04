Volpi tira tala e planeja estar pronto para voltar em duas semanas

Tiago Volpi está quase 100% novamente. Após sofrer uma fratura na mão na vitória por 3 a 0 sobre a LDU, pela Libertadores, o goleiro do São Paulo revelou nesta quarta-feira, durante uma live no Instagram com o ex-atacante Reinaldo, que passou pelo Tricolor no início dos anos 2000, que retirou a tala que servia para imobilizar a região e espera estar pronto em duas semanas.

“Tirei a tala hoje [quarta-feira]. Com mais duas semanas de tratamento já estarei 100%”, revelou Tiago Volpi durante seu bate-papo com o ex-atacante.

“Agora é pegar força na mão outra vez, nos dedos, mas acho que o mais grave já passou. A partir de hoje estou liberado para andar sem a tala e começar a fazer algumas coisinhas de leve”, completou o goleiro são-paulino.

Sem poder contar com o camisa 1, o técnico Fernando Diniz optou por Lucas Perri no clássico contra o Santos, realizado com portões fechados no Morumbi, entretanto, a tendência é que Volpi já esteja à disposição do comandante tricolor quando a temporada reiniciar.

Tiago Volpi é um dos atletas do atual elenco que mais vestiram a camisa do São Paulo. Desde que foi contratado pelo clube, o goleiro ficou de fora de apenas três partidas: contra o São Bento, CSA e, mais recentemente, Santos.