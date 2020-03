Volpi não assume falha e comenta fato de Taffarel ter ido ao Morumbi

Tiago Volpi vive grande fase, mas não foi bem no gol anotado por Dawhan em cima do São Paulo, neste domingo. Ciente de que Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira, estava no Morumbi, o goleiro do Tricolor falou, logo depois da vitória de sua equipe, sobre o lance e também o fato de estar sendo observado.

“Era uma bola dividida, falar agora é meio complicado, preciso olhar o lance. Acho que não é ter integrantes da comissão da Seleção aqui, um jogo específico não influencia. Se alguém vem ver, é porque vem sendo feito um trabalho de longo prazo”, explicou ao Premiere.

Em compensação, o goleiro Ivan, da Ponte Preta, conseguiu chamar atenção pelo lado positivo. Já tido como uma promessa da posição, Ivan evitou uma goleada do São Paulo neste domingo.

“Eu soube (do Taffarel) durante o jogo. O assessor comentou comigo, mas a gente não pode perder o foco. Fico feliz pela atuação contra o São Paulo, um grande clube, e agora é dar sequência”, afirmou o jogador da Macaca, à Rádio Bandeirantes, na saída para o vestiário.