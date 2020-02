Volpi fala de favoritismo tricolor no Paulista e ansiedade pela Liberta: “Estamos satisfeitos”

Tiago Volpi crê que o São Paulo tem tudo para, enfim, quebrar o longo jejum de títulos que assombra o clube. O Tricolor parece, enfim, ter encontrado o que faltava para voltar ao caminho das vitórias e, dono da terceira melhor campanha geral da competição, vem criando expectativas nos torcedores.

“A gente vem trabalhando e estamos satisfeitos, mas é aquele satisfeito sempre querendo mais. A gente pode evoluir cada dia mais, cada dia tem algo para a gente buscar. É lógico que hoje, depois de uma vitória e conseguindo complementar, ganhar, jogar bem, é muito melhor. Sobre a questão do Paulistão, o São Paulo, por sua grandeza, sempre vai ser favorito em qualquer competição que entrar”, afirmou Volpi.

No último sábado, o São Paulo visitou o Oeste em Barueri e não tomou conhecimento do rival, goleando por 4 a 0. O triunfo foi importante para o time voltar a vencer após três rodadas, entretanto, a equipe rubro-negra não pode servir de parâmetro para o Tricolor, já que detém a segunda pior campanha da competição.

Contra a Ponte Preta, domingo, no Morumbi, o São Paulo terá um teste mais desafiador. A Macaca é a terceira colocada do Grupo A, com sete pontos, entretanto, já venceu o Corinthians na competição, provando que pode também surpreender outros grandes clubes do estado, ainda mais quando seu adversário tem de dividir seu foco entre o confronto válido pela oitava rodada do Paulistão e a estreia na Libertadores.

“Desde o ano passado a gente pensa nisso, na hora da estreia na Libertadores. Falta praticamente uma semana para o jogo contra o Binacional. Então, está todo mundo com muita vontade de começar a competição. A gente ainda tem o jogo no Paulistão, temos de nos concentrar ao máximo no que temos de fazer no domingo, mas, lógico, pensando que semana que vem teremos um grande compromisso”, comentou o goleiro são-paulino.

“Para muitos aqui dentro do São Paulo, com a camisa do São Paulo é a primeira Libertadores. Então, está todo mundo entusiasmado para disputar essa competição”, concluiu.