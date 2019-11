Volpi assume responsabilidade por falha em gol do Athletico-PR

O duelo entre São Paulo e Athletico-PR, disputado na tarde deste domingo, foi trágico para Tiago Volpi. Na saída do gramado do Morumbi, o goleiro do time tricolor não hesitou e assumiu a responsabilidade pelo único gol da partida pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo assustou em chutes de Reinaldo e Pablo durante o primeiro tempo, mas foi muito discreto na etapa complementar. Aos 44 minutos, Marcelo Cirino recebeu de Vitinho e bateu de fora da área. Volpi pulou no canto direito e deixou a bola passar.

“Ninguém vem com a intenção de errar. Assumo a responsabilidade, é completamente minha. A bola era totalmente defensável. Fui querer segurar firme e ela acabou passando. Consequentemente, acabemos perdendo o jogo por causa desse lance”, disse Volpi à TV Globo.

O Athletico-PR entrou em campo no Estádio do Morumbi com uma série de desfalques e dirigido pelo técnico interino Eduardo Barros, mas não chegou a sofrer grande pressão do São Paulo. Na visão de Tiago Volpi, a derrota sofrida em pleno Morumbi foi injusta.

“É um esporte coletivo, mas, hoje, em uma individualidade, saímos com o resultado negativo”, declarou Volpi. “Individualidade minha, porque mandamos no jogo e não merecíamos ter perdido”, acrescentou o goleiro, consolado por Alexandre Pato, que não chegou a entrar.

Com 52 pontos ganhos, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada, a equipe defendida por Tiago Volpi volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) de sábado, no Estádio da Vila Belmiro.