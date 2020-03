Vitor Bueno vai a campo, e São Paulo deve ter força máxima contra o Binacional

O São Paulo deverá entrar em campo com força máxima na próxima quinta-feira, na estreia pela Libertadores, contra o Binacional, do Peru, fora de casa. Nesta terça, Vitor Bueno foi a campo e trabalhou normalmente com o restante do elenco, sinalizando que Fernando Diniz não terá grandes desfalques para a partida.

Após sentir o tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Morumbi, Vitor Bueno não treinou na última segunda-feira, se limitando a trabalhos no Reffis. Aliás, ele foi o único jogador entregue ao DM que não foi a campo, já que Antony, Juanfran, Léo, Helinho, Gabriel Sara e até mesmo Joao Rojas participaram de atividades no gramado sob orientação dos fisioterapeutas do clube.

Nesta terça, Antony e Juanfran também treinaram com o restante do elenco e deverão ir para o jogo. Depois de fazer um trabalho à parte na última segunda-feira, a dupla parece livre dos problemas físicos que os fez se tornar dúvida para a estreia na Libertadores. Antony vinha se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto o lateral-direito espanhol estava se queixando de dores na panturrilha direita.

Outra boa notícia ficou por conta de Tiago Volpi. Depois de também sentir dores no pé, fruto de um choque na jogada do gol da Ponte Preta, o goleiro treinou limitadamente na última segunda-feira, mas nesta terça foi a campo junto dos demais goleiros tricolores e também não será problema para a comissão técnica.

Mantendo o mistério, Fernando Diniz permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os primeiros 15 minutos da atividade desta terça-feira, período em que os atletas realizam apenas um aquecimento. O treino tático aconteceu de portões fechados.

O São Paulo ainda terá mais um treinamento nesta quarta-feira e logo após viaja para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A delegação tricolor segue para Juliaca, no Peru, apenas no dia do jogo visando reduzir os efeitos da altitude – o estádio fica a mais de 3.800m acima do nível do mar.